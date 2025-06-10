Супруги, возможно причастные к атакам на аэродромы РФ, внесены в перечень террористов

Фото: vk.com/Артем Тимофеев (Артем и Екатерина Тимофеевы включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Супруги Артем и Екатерина Тимофеевы, которые могут быть причастны к атаке украинских дронов в Иркутской области, внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Ранее российское МВД также объявило супругов в розыск. Оба разыскиваются по статье УК РФ. Однако, по какой конкретно, не раскрывается.

Тимофеевы могут иметь отношение к атаке Украины по аэродромам в пяти регионах РФ, которая произошла 1 июня. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях удары FPV-дронов были отражены, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов.

Помимо Тимофеевых, Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинских пилотов Александра Морозова и Дмитрия Шиманского, которые, по данным следствия, планировали организовать в России теракты на объектах топливно-энергетического комплекса.

Мужчины были задержаны российскими спецслужбами в 2023 году. На допросе они признались, что вылетали в РФ для организации диверсий. В результате суд приговорил Морозова и Шиманского к 26 и 22 годам лишения свободы.

Согласно решению Второго Западного окружного военного суда, Морозов должен провести первые 4 года в тюрьме, остальные 18 лет – в колонии строгого режима, Шиманский первые 5 лет – в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.