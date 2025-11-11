Форма поиска по сайту

11 ноября, 04:25

Происшествия

Объекты инфраструктуры в Саратовской области получили повреждения при атаке БПЛА

Фото: depositphotos/Afotoeu

В результате атаки украинских дронов на Саратовскую область были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших местных жителях не поступала.

Ранее в Минобороны России сообщили о ликвидации 71 украинского дрона над регионами в ночь на понедельник, 10 ноября.

При этом самое большое количество дронов сбили над Брянской областью – 29 БПЛА. Также 7 дронов сбили над акваторией Черного моря.

происшествиярегионы

