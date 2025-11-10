Belga: три беспилотника замечены над бельгийской АЭС

Фото: 123RF/aapsky

Три неопознанных беспилотника обнаружили в районе атомной электростанции "Дул" в Бельгии. Об этом сообщает агентство Belga со ссылкой на представителя энергетической компании Engie.

Дроны обнаружили над АЭС вечером 9 ноября. Отмечается, что инцидент никак не повлиял на работу станции. Соответствующие службы проводят мониторинг ситуации.

Вечером 4 ноября воздушное пространство Бельгии и, в частности, аэропорт Брюсселя были закрыты после обнаружения в небе нескольких беспилотников. Также ограничения ввели в аэропорту Льежа.

По данным СМИ, местные жители заметили шесть беспилотников в районе бельгийской военной базы Кляйне-Брогель, где, предположительно, находится ядерное оружие США и истребители F-16. На место сразу же выехали сотрудники полиции и военнослужащие, однако им не удалось перехватить ни один дрон. Спустя время аэропорт Брюсселя возобновил работу.

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что после инцидента с БПЛА Брюссель планирует активировать 4-ю статью Вашингтонского договора НАТО, предусматривающую проведение консультаций с союзниками по вопросам безопасности.

Посольство РФ в Брюсселе заявило, что Россия не имеет никакого отношения к полетам беспилотников в воздушном пространстве Бельгии. У российской стороны нет ни поводов, ни интересов в запуске БПЛА над европейскими странами.