Бельгия может активировать 4-ю статью НАТО из-за инцидентов с дронами

Фото: 7sur7.be

Бельгия в связи с инцидентами с неопознанными БПЛА над территорией страны планирует активировать 4-ю статью Вашингтонского договора НАТО, предусматривающую проведение консультаций с союзниками по вопросам безопасности. Об этом заявил министр обороны государства Тео Франкен.

"В ближайшие часы и дни будет решен вопрос, должна ли Бельгия активировать 4-ю статью НАТО", – цитирует его издание 7sur7.

Министр решил не выдвигать предположений о том, кто мог запустить беспилотники, но назвал ситуацию крайне серьезной.

Дроны были замечены в воздушном пространстве Бельгии вечером 4 ноября. На фоне этого премьер-министр страны Барт Де Вевер анонсировал проведение заседания Совета национальной безопасности 6 ноября.

В частности, беспилотники были обнаружены над авиабазами Флорен, где базируются американские истребители F-35, и Кляйне-Брогель, где хранится тактическое ядерное оружие США.

Еще несколько БПЛА были зафиксированы над аэропортами Брюсселя, Льежа и Шарлеруа, из-за чего они были временно закрыты. Всего в первом аэровокзале было отменено 54 рейса.