Аэропорт Брюсселя прекращал работу из-за инцидента с БПЛА

Фото: depositphotos/Chalabala

Воздушное пространство Бельгии и, в частности, аэропорт Брюсселя были закрыты после обнаружения в небе нескольких беспилотников. Об этом сообщает издание RTBF со ссылкой на заявление авиагавани.

Также ограничения ввели в аэропорту Льежа. Ближайшие рейсы были перенаправлены в Нидерланды и Германию.

По информации издания DH, местные жители заметили шесть беспилотников в районе бельгийской военной базы Кляйне-Брогель, где, предположительно, находится ядерное оружие США и истребители F-16.

На место сразу же выехали сотрудники полиции и военнослужащие, однако им не удалось перехватить ни один дрон.

Спустя некоторое время аэропорт Брюсселя возобновил работу, а также начал расследование по факту произошедшего. Перенаправленные в ФРГ и Нидерланды рейсы, которые еще не успели приземлиться, вернули в аэропорт.

Ранее на территории Казахстана взорвался беспилотный летательный аппарат "неизвестного происхождения". Инцидент произошел в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, который расположен у границы с Оренбургской областью России. Обломки дрона были обнаружены в нежилой местности.

В начале октября в Норвегии арестовали троих граждан Германии по обвинению в запуске беспилотников в запретной пятикилометровой зоне вокруг аэропорта Мо-и-Рана. Однако вскоре после задержания немцы в возрасте около 20 лет были отпущены.