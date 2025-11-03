Аэропорт Бремена приостановил работу из-за БПЛА в небе

Фото: depositphotos/Afotoeu

Работа аэропорта города Бремена в Германии была приостановлена почти на час из-за появления БПЛА возле воздушной гавани. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источник в полиции.

Дрон был замечен в непосредственной близости от аэропорта около 19:30 по местному времени (21:30 по московскому времени) 2 ноября. Авиадиспетчерская служба сразу же прекратила вылеты и прием гражданских самолетов.

Полеты возобновились только в 20:22 (22:22 по московскому времени). За это время был перенаправлен один авиарейс, следовавший из Лондона в Бремен.

В полиции города сообщили, что на данный момент неизвестно, кто управлял дроном.

Ранее из-за БПЛА в небе приостанавливала свою работу воздушная гавань Мюнхена. Дроны были зафиксированы вечером в четверг, 2 октября. В связи с этим Управление воздушного движения Германии ограничило, а затем приостановило полеты в аэропорту.

В результате чего 17 рейсов не смогли вылететь из авиагавани в тот вечер. Еще 15 прибывающих в аэропорт самолетов были перенаправлены в другие города Германии и Австрии.