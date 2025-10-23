Несколько аэропортов Новой Зеландии отменили рейсы из-за сильных ветров и дождей

Фото: depositphotos/Chalabala

Несколько аэропортов Новой Зеландии отменили все рейсы из-за сильных ветров и дождей. Об этом сообщает Radio New Zealand.

Помимо прочего, вылеты были отменены в международных аэропортах Веллингтона и Крайстчерч. Кроме того, в некоторых регионах страны объявлен красный уровень опасности из-за погодных условий. В столице закрыты библиотеки, парки, бассейны и университет Виктории.

Также, по информации СМИ, движение поездов из и в Веллингтон было отменено до 18:00 (07:00 по московскому времени) четверга, 23 октября.

