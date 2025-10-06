Песков оценил заявления политиков ЕС о связи РФ с запуском дронов

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Россия считает безосновательными и огульными заявления руководителей стран Евросоюза (ЕС) о якобы связи Москвы с полетами беспилотников в различных частях Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля объяснил, что в ЕС много политиков, которые склонны обвинять РФ во всех инцидентах.

При этом Песков назвал странной ситуацию с беспилотниками. Он привел в пример, что в одном европейском городе арестовали авиалюбителя, который испытывал дрон. Но никакого отношения к России он не имел.

"Это один конкретный маленький частный пример, но, наверное, надо как-то шире иметь кругозор", – заключил Песков.

До этого страны "Большой семерки" (G7) выразили обеспокоенность инцидентами в воздушном пространстве Евросоюза, обвинив во всем Россию. Каких-либо доказательств причастности Москвы к инцидентам не приводилось.

В свою очередь, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал пять возможных причин происходящего. По его словам, это могут быть украинские провокации для увеличения поставок оружия, деятельность пророссийских сил по дестабилизации ЕС, проверка систем ПВО национальными спецслужбами, хулиганские действия маргинальных групп и прямое использование дронов со стороны РФ.

