Медведев: одна из причин полетов дронов над Европой – провокации украинских националистов

Фото: kremlin.ru

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о массовых полетах беспилотников у военных объектов и в небе крупных европейских городов. В своем телеграм-канале он перечислил 5 возможных причин происходящего, передает "Радио 1".

Среди версий, предложенных Медведевым:



провокации украинских националистов для увеличения поставок оружия;

деятельность пророссийских сил по дестабилизации ЕС;

проверка национальными спецслужбами систем ПВО;

хулиганские действия маргинальных групп;

прямое использование дронов со стороны России.

Замглавы Совбеза прокомментировал каждую из гипотез. Первую он счел вероятной, вторую назвал теоретически возможной, но сомнительной, третью – рабочей версией. Четвертый вариант, по его словам, "может раздражать бюрократов", а к пятой версии Медведев не стал добавлять комментарии.

Политик отметил, что причинами могут быть любая из перечисленных версий или их сочетание, добавив, что "европейцы должны почувствовать, что такое опасность войны".

Ранее страны "Большой семерки" (G7) выразили обеспокоенность инцидентами в воздушном пространстве Евросоюза, при этом обвинив во всем российскую сторону. При этом каких-либо доказательств якобы причастности России к инцидентам в воздушном пространстве Европы вновь не приводится.