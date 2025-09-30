Фото: 123RF/2day

Создание любых стен, включая "стену дронов", является заведомо плохой идеей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инициативу Еврокомиссии (ЕК) о принятии мер по формированию "стены дронов" на восточном фланге Европы.

По его словам, милитаристская конфронтационная политика Украины потенциально может начать проявляться в создании новых разделительных стен.

В апреле Евросоюз отказал Эстонии и Литве в финансировании "стены дронов", которую страны хотели возвести для защиты собственных границ. Эстонская сторона была основным заявителем, а Литва – партнером.

В марте 2024 года премьер-министр Латвии Эвика Силиня пообещала установить между Россией и прибалтийскими странами железный занавес. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, хватит ли прибалтийским странам железа или они будут покупать его у России.

Кроме того, в сентябре прошлого года власти Литвы установили противотанковые "зубы дракона" на мосту, связывающем страну с Россией. В Минобороны Литвы уточнили, что там были размещены мины, противотанковые ежи и зубы дракона.

