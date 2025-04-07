ЕС отказал Литве и Эстонии в финансировании "стены дронов"

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Евросоюз (ЕС) отказал Эстонии и Литве в финансировании "стены дронов", которую страны хотели возвести для защиты собственных границ. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на литовское МВД.

Заявка была подана пограничными службами Эстонии и Литвы ранее. При этом, как уточняет ведомство, эстонская сторона была основным заявителем, а Литва – партнером.

В 2024 году Агне Билотайте, которая на тот момент была главой МВД Литвы, заявляла, что Польша, Финляндия, Норвегия и страны Балтии договорились установить "стену дронов" для защиты границ с помощью дронов.

В марте прошлого года премьер-министр Латвии Эвика Силиня пообещала установить между Россией и прибалтийскими странами железный занавес. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, хватит ли прибалтийским странам железа или они будут покупать его у России.

В сентябре 2024 года власти Литвы установили противотанковые "зубы дракона" на мосту, связывающем страну с Россией. В Минобороны Литвы уточнили, что там были размещены мины, противотанковые ежи и зубы дракона.

