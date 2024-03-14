Захарова оценила слова премьера Латвии о создании "железного занавеса"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини о формировании "железного занавеса" между Москвой и Прибалтикой. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Железа хватит? Или у России будут покупать?" – указала дипломат.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время выступления в США заявила, что между Россией и прибалтийскими странами поставят железный занавес. Вместе с тем она признала, что у Латвии существуют трудности с обеспечением независимости от российских энергоресурсов.

12 марта Москва ввела санкции в отношении 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии. В министерстве иностранных дел РФ уточнили, что в черный список попали министры государств Прибалтики, депутаты местных парламентов, журналисты и общественные деятели.

До этого Литва признала угрозой национальной безопасности около 397 российских граждан, многие из которых являются преклонного возраста. Речь идет о периоде с ноября 2022 по декабрь 2023 года.



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