РФ ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства иностранных дел.

Среди них – министры государств Прибалтики, депутаты местных парламентов, журналисты и общественные деятели. Как подчеркнули в МИД, перечень может быть расширен в любое время.

В числе причин ограничений дипломаты назвали не только враждебную политику государств и активное лоббирование ввода антироссийских санкций, но и вмешательство во внутренние дела РФ и гонения на русскоговорящих жителей Латвии, Литвы и Эстонии.

В МИД обвинили власти стран в массовом сносе монументов советским воинам-освободителям, переписывании истории и героизации нацизма.

"Также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требует ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям", – добавили дипломаты.

Ранее Литва признала угрозой национальной безопасности около 397 российских граждан, многие из которых являются преклонного возраста. Речь идет о периоде с ноября 2022 по декабрь 2023 года.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что РФ объявила в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и некоторых других чиновников из стран Прибалтики из-за надругательства над исторической памятью и враждебности в отношении РФ.

В МВД тогда заявляли, что в розыск по уголовным статьям объявили не только Каллас, но и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Аналогичное решение приняли в отношении министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

Новости мира: в Эстонии завели уголовное дело за прослушивание гимна РФ