Премьер Латвии заявила, что между РФ и Прибалтикой поставят железный занавес

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Между Россией и прибалтийскими странам поставят железный занавес, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время выступления в США.

"Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией", – цитирует политика RT.

Вместе с тем она признала, что у Латвии существуют трудности с обеспечением независимости от российских энергоресурсов.

Ранее стало известно, что Москва ввела санкции в отношении 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии. В министерстве иностранных дел РФ уточнили, что в черный список попали министры государств Прибалтики, депутаты местных парламентов, журналисты и общественные деятели.

В этот же день МВД России объявило в розыск по уголовной статье председателя комиссии парламента Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юриса Ранцанса, а также чешского политика Ондржея Коларжа.

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