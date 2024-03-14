14 марта, 10:27Политика
Премьер Латвии заявила, что между РФ и Прибалтикой поставят железный занавес
Фото: AP Photo/Omar Havana
Между Россией и прибалтийскими странам поставят железный занавес, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время выступления в США.
"Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией", – цитирует политика RT.
Вместе с тем она признала, что у Латвии существуют трудности с обеспечением независимости от российских энергоресурсов.
Ранее стало известно, что Москва ввела санкции в отношении 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии. В министерстве иностранных дел РФ уточнили, что в черный список попали министры государств Прибалтики, депутаты местных парламентов, журналисты и общественные деятели.
В этот же день МВД России объявило в розыск по уголовной статье председателя комиссии парламента Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юриса Ранцанса, а также чешского политика Ондржея Коларжа.
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