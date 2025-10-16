Фото: depositphotos/Ale_Mi

Эксперты не сомневаются в причастности спецслужб НАТО к инцидентам с якобы российскими БПЛА над территорией Евросоюза. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников.

По его словам, Лондон настаивает на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Москвой, формирует коалицию для отправки военных на Украину и обсуждает создание там бесполетной зоны.

"На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб – особенно после привязки провокации с дронами к так называемому теневому флоту России", – цитирует Бортникова РИА Новости.

Как отметил глава ФСБ, изначально локомотивом кампании по борьбе с якобы российским теневым флотом России являлась Великобритания, которая хотела организовать морскую блокаду Калининграда и кораблей РФ на Балтике.

Кроме того, по данным Бортникова, спецслужбы Британии курировали операцию "Паутина" по атакам беспилотников на российские военные аэродромы. Инструкторы спецподразделения британских вооруженных сил и разведки SAS и МИ-6 спланировали серию ударов БПЛА по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума. В состав его акционеров входят компании из России, Казахстана и США.

