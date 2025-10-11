Британия и США провели воздушную операцию у границ РФ

Фото: 123RF/icholakov

США, Великобритания и другие государства – члены НАТО провели 12-часовую миссию по патрулированию воздушного пространства вблизи границ РФ. Об этом говорится в заявлении министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили.

"Это была содержательная совместная миссия вместе с нашими американскими и натовскими союзниками", – приводит слова главы ведомства агентство Reuters.

Отмечается, что операция прошла 9 октября на фоне инцидентов с беспилотниками в Польше и других странах. В ней были задействованы два самолета ВВС Великобритании.

Ранее страны G7 обвинили Россию в нарушении европейского воздушного пространства. Государства Евросоюза напомнили об инцидентах в Эстонии, Польше и Румынии, назвав их неприемлемыми. Доказательств о якобы причастности РФ к инцидентам страны не привели.

Позже стало известно, что НАТО обсуждает возможность "смягчить ограничения" для пилотов истребителей, чтобы те могли открывать огонь по российским "воздушным целям", залетевшим в воздушное пространство Альянса. Более того, военно-политический блок изучает возможность размещения боевых БПЛА вдоль границы с Россией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал такие заявления НАТО глупыми. По его мнению, так действовать нельзя, "соседи так не работают".