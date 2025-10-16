ФСБ заявила, что Британия курировала атаки Украины на российские аэродромы

Фото: 123RF/lusip56

Спецслужбы Британии курировали операцию "Паутина" по атакам беспилотников на российские военные аэродромы. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ в Самарканде.

"Англичане же обеспечили ее (операции "Паутина". – Прим. ред.) последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском "авторстве" диверсии", – приводит слова Бортникова ТАСС.

По его словам, инструкторы спецподразделения британских вооруженных сил и разведки SAS и МИ-6 спланировали серию ударов БПЛА по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума. В состав его акционеров входят компании из России, Казахстана и США.

Украина 1 июня ударила по аэродромам в пяти российских регионах. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаки были успешно отражены, однако в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов.

Ответственность за атаку взял на себя президент Украины Владимир Зеленский. По его утверждению, для операции использовались 117 беспилотников.

После этого президент США Дональд Трамп обсудил с Владимиром Путиным атаку Украины на аэродромы. Президент России заявил в разговоре, что "ему придется ответить" на эти действия киевского режима.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал преувеличенными последствия атаки украинских дронов на аэродромы РФ. Он подчеркнул, что пострадавшая в результате атак военная техника будет восстановлена.