03 октября, 11:03

Политика
FT: Великобритания уже помогает Киеву, нанося удары по территории России

СМИ заявили, что Британия уже помогает Украине наносить удары по территории РФ

Фото: 123RF/chrisdorney

Великобритания уже помогает Украине в нанесении ударов по России, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Financial Times.

Журналисты утверждают, что одновременно с этим США стимулируют союзников по НАТО к увеличению поддержки Киева в сфере разведки.

В частности, Штаты предоставляют Украине новые разведданные, которые, как предполагается, помогут атаковать российскую инфраструктуру с помощью дальнобойных ракет и беспилотников.

Ранее министр обороны Британии Джон Хили обратился к Владимиру Путину с призывом завершить украинский конфликт. Он заявил, что Россия "не победит" и глава государства должен "согласиться" на мир.

Комментируя его заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот призыв саморазоблачительным. Дипломат подчеркнула, что Лондон буквально признался в преступлении. В частности, она напомнила, что экс-премьер страны Борис Джонсон отговорил Украину от мирных переговоров, а призыв Хили охарактеризовала как попытку запугивания.

