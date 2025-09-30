Фото: mid.ru

Призыв Великобритании к завершению украинского конфликта является саморазоблачительным, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Как говорят у нас, на воре и шапка горит. Мне кажется, это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном. И я не побоюсь этого слова и употреблю его – преступлении", – подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон "отговорил" Украину от участия в мирном переговорном процессе, прилетев в страну на "крыльях ненависти". Захарова предположила, что призыв главы Минобороны Британии Джона Хили – "крик отчаяния" и попытка запугать, похожая на тактику Джонсона.

"Но точно, что официальный Лондон и британский политический истеблишмент, особенно, конечно, английские спецслужбы, внедряли именно такую тактику запугивания, экстремизма, терроризма", – добавила представитель МИД.

Кроме того, Великобритания не только "натаскивает" президента Украины Владимира Зеленского, но и использует "тактику запугивания" в своем национальном качестве, заключила Захарова.

Ранее Хили обратился к Владимиру Путину с призывом завершить украинский конфликт. Он заявил, что Россия "не победит" и что "достаточно переговоров", из-за чего российский президент должен "согласиться" на мир.

