Британия ввела новые антироссийские санкции

Фото: 123RF/erika8213

Великобритания внесла два физлица и две компании в антироссийский санкционный список. Об этом сообщает Минфин Соединенного Королевства.

В частности, были введены санкции против российской компании по продаже и сервисному обслуживанию вертолетов HeliCo Group, а также против IT-компании Aeza Group. Рестрикции коснулись грузинского бизнесмена Левана Васадзе и экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе.

Лондон обвинил их в поддержке действий Москвы на Украине. Всем указанным лицам запрещен въезд на территорию Великобритании, счета физических лиц и организаций в британских банках в случае обнаружения будут заморожены.

Также в санкционные списки внесены два судна, якобы ходящих под российским флагом – Bavly и Karakuz. Оператором судов названа компания Nafta-Invest.

Ранее Великобритания ввела антироссийские санкции против трех организаций и восьми физлиц. В частности, Лондон внес в список мать главы Чечни Рамзана Кадырова – Аймани Кадырову, заместителя премьер-министра и министра по делам молодежи Татарстана Лейлу Фазлееву и Рината Садыкова и других.

До этого Великобритания расширяла антироссийский санкционный режим на восемь позиций. Ограничения были введены против пяти организаций и трех физлиц. В список попали люксембургская компания Altair Holding, ООО "Капитал Банк Центральной Азии", Grinex, Tengricoin и Old Vector.

В ответ на это Россия ввела санкции в отношении 21 подданного Великобритании.