Песков назвал актуальным вопрос об учете ядерных арсеналов Британии и Франции

Фото: kremlin.ru

В будущем неизбежно нужно решить вопрос с ядерными арсеналами Великобритании и Франции, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он также указал на то, что дальнейший диалог о Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должен начаться между Россией и США.

"Здесь нужно начинать переговоры, безусловно, на двустороннем уровне. Все-таки ДСНВ – это двусторонний документ. Но в дальнейшем абстрагироваться от этих арсеналов не получится. Тем более что эти арсеналы являются составляющей в целом проблемы мировой европейской безопасности и стратстабильности", – подчеркнул Песков.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности РФ придерживаться центральных ограничений ДСНВ в течение года после истечения срока его действия, это произойдет в феврале 2026 года. Россия пойдет на это, если США будут действовать аналогичным образом и не станут предпринимать шагов, которые подрывают или нарушают существующее соотношение потенциалов сдерживания.

Путин отметил, что страна попытается сохранить статус-кво, который сложился благодаря Договору, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности.

После этого в Белом доме заявили, что президенту США Дональду Трампу известно о предложении Путина и он планирует в скором времени прокомментировать эту инициативу.

