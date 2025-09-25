Песков заявил, что мир без действия ДСНВ будет гораздо более опасным

Фото: kremlin.ru

Мир после исчезновения Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) станет более опасным. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что после прекращения действия Договора в мире будет существовать много угроз для стратегической стабильности и безопасности.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что многие приветствуют предложение Владимира Путина по ДСНВ. В настоящее время Москва ожидает реакции США на эту инициативу, указал он.

Ранее российский лидер заявил о готовности страны придерживаться центральных ограничений Договора в течение года после истечения срока его действия, что произойдет в феврале 2026 года. РФ пойдет на это, если США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.

Президент также отметил, что Россия намерена попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности.

После этого в Белом доме заявили, что президенту США Дональду Трампу известно о предложении Путина и он планирует в скором времени прокомментировать эту инициативу.