Трамп ответит Путину на предложение сохранить ограничения в рамках ДСНВ

Фото: whitehouse.gov

Президенту США Дональду Трампу известно о предложении Владимира Путина придерживаться ограничений, содержащихся в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), после истечения срока его действия. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, американский лидер также планирует прокомментировать эту инициативу президента РФ.

"Я думаю, это звучит довольно хорошо, но он (Трамп. – Прим. ред.) хочет сам сделать некоторые комментарии на этот счет, и я позволю ему это сделать", – добавила Ливитт.

Путин выступил с соответствующим предложением в ходе совещания с Совбезом РФ. В частности, по его словам, Москва готова придерживаться центральных количественных ограничений Договора в течение года после его истечения.

Вместе с тем глава государства указал, что эта мера будет жизнеспособна лишь в том случае, если США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.

