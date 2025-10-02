Макрон предложил задерживать танкеры с российской нефтью для нарушения поставок

Фото: 123RF/irynarasko

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать танкеры так называемого теневого флота для нарушения поставок российской нефти, считая, что это снизит эффективность бизнес-модели.

"Потому что эта модель была организована еще до 2022 года, но сейчас она полностью индустриализирована. И я предлагаю в рамках "коалиции желающих" в тесном сотрудничестве с НАТО работать над тем, как оптимизировать эти совместные действия", – цитирует главу страны пресс-служба Еврокомиссии.

В качестве примера Макрон назвал задержание Францией у своих берегов танкера, который следовал из российского порта в Индию. По мнению президента, благодаря подобным мерам удается "убедиться, соответствуют ли эти суда международным правилам".

Он также указал, что задержанное у Франции судно было "под фальшивым флагом", подчеркнув, что, остановив на несколько недель этот танкер, Париж якобы подорвал эффективность поставок российской нефти.

"Таким образом, "теневой флот" является очень хорошей целью, если мы хотим повысить нашу эффективность в сокращении этих мощностей. И я думаю, что это очень важный шаг вперед для усиления нашего давления на Россию", – добавил Макрон.

Ранее французские военные задержали капитана и его помощника танкера Boracay, который следовал из России. Судно находилось на якоре около побережья Сен-Назера.

По данным СМИ, задержанные подозреваются в возможной причастности к инциденту с беспилотниками над Данией. Танкер вернулся во внутренние воды Франции, где расследование поручили провести Национальной полиции.

