Expressen: военные Швеции поднялись на борт шедшего из России грузового судна

Фото: 123RF/mippzon

Представители военно-морских сил (ВМС) Швеции поднялись на борт следовавшего из Санкт-Петербурга грузового судна "Михаил Дудин", передает Expressen.

Судно стоит на якоре у берегов Блекинге. Как уточняется в материале издания, шведские военные побеседовали с экипажем исключительно в связи с "международной обстановкой".

Корабль под флагом Панамы плыл по направлению ко французскому Дюнкерку. По данным шведских ВМС, гражданское торговое судно встало у берегов из-за проблем с двигателем в ночь на 28 сентября. При этом члены экипажа сами обратились за помощью.

По данным издания, ничего противозаконного в международных водах совершено не было.

Ранее четыре танкера с российской нефтью застряли у берегов Индии. Они не смогли разгрузиться из-за внезапной приостановки заказов со стороны индийских нефтеперерабатывающих компаний. По мнению СМИ, это было связано с дипломатическим и экономическим давлением на Нью-Дели со стороны США.