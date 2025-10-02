BFMTV: во Франции задержали членов экипажа танкера "русского теневого флота"

02 октября, 08:59Политика
Фото: 123RF/sorapop
Французские военные задержали капитана и его помощника танкера Boracay, который следовал из России. Судно находилось на якоре около побережья Сен-Назера, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на BFMTV.
По данным телеканала, задержанные подозреваются в возможной причастности к инциденту с беспилотниками над Данией. Танкер вернулся во внутренние воды Франции, где расследование поручили провести Национальной полиции.
Как указал сервис отслеживания морских перевозок, Boracay, ранее известный как Pushpa, вышел из российского Приморска и должен быть прибыть в индийский порт Вадинар. За последний год танкер несколько раз менял название. В настоящее время на него наложены санкции Евросоюза и Великобритании.
Маршрут Boracay проходил через Балтийское море, Северное море и Ла-Манш. Однако затем судно изменило курс и встало на якорь у западного побережья Франции.
Местные власти начали расследование после того, как экипаж не предоставил документы о принадлежности корабля и отказался выполнить официальные распоряжения.
Президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что действия команды представляют собой "очень серьезные ошибки", что обосновывает передачу дела в суд. При этом в Кремле заявили, что не располагают информацией о танкере.
Как пишет издание Le Figaro, судно фигурирует в расследовании Дании, связанного с появлением БПЛА над территорией страны. Датская сторона выразила подозрения, что они могли быть запущены с одного из трех кораблей, находившихся тогда поблизости: Boracay, Astrol-1 и Oslo Carrier 3.
Вечером 22 сентября сообщалось о приостановке вылетов и прилетов самолетов в аэропорту Копенгагена из-за информации о дронах, которые якобы были замечены в районе авиагавани. Спустя время аэровокзал открыли.
Как заявили местные правоохранители, беспилотники появились с разных сторон, также возникли сообщения о возможности причастности России к инциденту.
Случившееся датский премьер-министр Метте Фредериксен назвала самым серьезным нападением на критическую инфраструктуру государства за все время.
