BFMTV: во Франции задержали членов экипажа танкера "русского теневого флота"

Фото: 123RF/sorapop

Французские военные задержали капитана и его помощника танкера Boracay, который следовал из России. Судно находилось на якоре около побережья Сен-Назера, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на BFMTV.

По данным телеканала, задержанные подозреваются в возможной причастности к инциденту с беспилотниками над Данией. Танкер вернулся во внутренние воды Франции, где расследование поручили провести Национальной полиции.

Как указал сервис отслеживания морских перевозок, Boracay, ранее известный как Pushpa, вышел из российского Приморска и должен быть прибыть в индийский порт Вадинар. За последний год танкер несколько раз менял название. В настоящее время на него наложены санкции Евросоюза и Великобритании.

Маршрут Boracay проходил через Балтийское море, Северное море и Ла-Манш. Однако затем судно изменило курс и встало на якорь у западного побережья Франции.

Местные власти начали расследование после того, как экипаж не предоставил документы о принадлежности корабля и отказался выполнить официальные распоряжения.

Президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что действия команды представляют собой "очень серьезные ошибки", что обосновывает передачу дела в суд. При этом в Кремле заявили, что не располагают информацией о танкере.

Как пишет издание Le Figaro, судно фигурирует в расследовании Дании, связанного с появлением БПЛА над территорией страны. Датская сторона выразила подозрения, что они могли быть запущены с одного из трех кораблей, находившихся тогда поблизости: Boracay, Astrol-1 и Oslo Carrier 3.

Вечером 22 сентября сообщалось о приостановке вылетов и прилетов самолетов в аэропорту Копенгагена из-за информации о дронах, которые якобы были замечены в районе авиагавани. Спустя время аэровокзал открыли.

Как заявили местные правоохранители, беспилотники появились с разных сторон, также возникли сообщения о возможности причастности России к инциденту.

Случившееся датский премьер-министр Метте Фредериксен назвала самым серьезным нападением на критическую инфраструктуру государства за все время.