Посольство РФ отвергло причастность России к инцидентам с БПЛА в Бельгии

Фото: depositphotos/Afotoeu

Россия не имеет никакого отношения к полетам беспилотников в воздушном пространстве Бельгии. С таким заявлением выступило российское посольство в Брюсселе.

В дипмиссии отметили, что волна спекуляций в Европе вокруг так называемой "дроновой темы" продолжает набирать обороты. Тем не менее у российской стороны нет ни поводов, ни интересов в запуске БПЛА над европейскими странами.

"Насколько мы знаем, официальными властями Бельгии прямые обвинения в адрес России не выдвигались. Речь идет о предположениях в духе "highly likely", – говорится в сообщении посольства.

Москва неоднократно излагала свою позицию по данному вопросу, в том числе после безосновательных обвинений из-за инцидентов с БПЛА в Польше. Более того, тогда Минобороны РФ предлагало польским коллегам провести необходимые консультации, однако не получило никакого ответа.

Посольство призвало не прибегать к принципам "мегафонной" дипломатии и разжиганию страстей, а продолжать взаимодействовать по линии профильных ведомств и налаживать контакты.

Вечером 4 ноября воздушное пространство Бельгии и, в частности, аэропорт Брюсселя были закрыты после обнаружения в небе нескольких беспилотников. Также ограничения ввели в аэропорту Льежа.

По данным СМИ, местные жители заметили шесть беспилотников в районе бельгийской военной базы Кляйне-Брогель, где, предположительно, находится ядерное оружие США и истребители F-16. На место сразу же выехали сотрудники полиции и военнослужащие, однако им не удалось перехватить ни один дрон. Спустя время аэропорт Брюсселя возобновил работу.

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что после инцидента с БПЛА Брюссель планирует активировать 4-ю статью Вашингтонского договора НАТО, предусматривающую проведение консультаций с союзниками по вопросам безопасности.