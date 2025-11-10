Форма поиска по сайту

Новости

10 ноября, 07:55

Происшествия

Средства ПВО уничтожили ночью 71 беспилотник над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России в ночь на понедельник, 10 ноября. Об этом сообщили в Минобороны.

Самое большое количество дронов сбили над Брянской областью – 29 аппаратов.

Еще 7 беспилотников ликвидировали в Курской области, по 5 – в Липецкой и Смоленской областях, по 4 – в Орловской, Тверской и Самарской областях, 3 дрона – в Крыму, а также по 1 БПЛА – в Калужской, Ростовской и Тульской областях.

Кроме того, 7 беспилотников удалось перехватить над акваторией Черного моря.

Ранее 2 гражданских автомобиля подверглись атакам вражеских беспилотников на автодороге Хомутовка – Троебортное – Севск в Курской области. Оба транспортных средства получили повреждения.

Еще одна атака беспилотников была зафиксирована в Саратове. В результате нее пострадали 2 мирных жителя. Кроме того, был поврежден многоквартирный жилой дом – в некоторых квартирах выбиты окна.

