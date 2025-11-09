Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 17:44

Происшествия

Средства ПВО сбили 10 беспилотников над двумя регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами России за 4 часа 9 ноября. Об этом сообщили в Минобороны России.

Семь вражеских дронов было сбито над территорией Воронежской области. Еще три ликвидировали в Белгородской области.

В ночь на 9 ноября ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника – 43 над Брянской областью и еще один в Ростовской области.

Ранее в Курской области два гражданских автомобиля подверглись атакам вражеских БПЛА. Оба транспортных средства повреждены. В связи с этим правительство региона посоветовало воздержаться от поездок на автодороге Хомутовка – Троебортное – Севск.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика