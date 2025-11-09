Средства ПВО сбили 10 беспилотников над двумя регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами России за 4 часа 9 ноября. Об этом сообщили в Минобороны России.

Семь вражеских дронов было сбито над территорией Воронежской области. Еще три ликвидировали в Белгородской области.

В ночь на 9 ноября ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника – 43 над Брянской областью и еще один в Ростовской области.

Ранее в Курской области два гражданских автомобиля подверглись атакам вражеских БПЛА. Оба транспортных средства повреждены. В связи с этим правительство региона посоветовало воздержаться от поездок на автодороге Хомутовка – Троебортное – Севск.