Средства ПВО сбили за ночь 44 беспилотника над двумя регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 44 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ в ночь на 9 ноября. Об этом сообщили в Минобороны России.

Почти все БПЛА были сбиты над территорией Брянской области – 43 беспилотника. Еще один дрон ликвидировали в Ростовской области.

Ранее два гражданских автомобиля подверглись атакам вражеских беспилотников на автодороге Хомутовка – Троебортное – Севск в Курской области. Оба транспортных средства получили повреждения.

Еще одна атака беспилотников ВСУ была зафиксирована в Саратове. В результате нее пострадали два мирных жителя. Кроме того, был поврежден многоквартирный жилой дом – в некоторых квартирах выбиты окна.