Силы ПВО уничтожили 15 дронов над регионами РФ и Черным морем

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над территорией России вечером 8 ноября. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, 12 беспилотников уничтожили над Крымом, 2 – над акваторией Черного моря и еще один – над Ростовской областью.

Ранее два гражданских автомобиля подверглись атакам вражеских беспилотников на автодороге Хомутовка – Троебортное – Севск в Курской области. Оба транспортных средства получили повреждения.

В это же время силы ПВО успешно отразили воздушную атаку над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, в результате никто не пострадал, однако из-за падения дрона произошло возгорание нескольких гаражей.