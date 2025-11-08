ПВО пресекла атаку БПЛА в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили воздушную атаку над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате никто не пострадал, однако из-за падения дрона произошло возгорание нескольких гаражей. Сейчас пожарные расчеты занимаются ликвидацией возгорания, уточнил Гладков.

Помимо этого, из-за атаки на ряде улиц в Белгороде наблюдаются проблемы с электричеством. Неполадки распространились и на поселок Дубовое Белгородского района.

"Без света остаются более 20 тысяч жителей. Все аварийные и оперативные службы работают на местах. Энергетики восстанавливают электроснабжение", – подчеркнул губернатор.

Минувшей ночью еще одна массированная атака БПЛА произошла в Волгоградской области. Дроны ВСУ пытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры региона. Повреждений жилых домов и пострадавших не выявлено.

Помимо этого, несколько украинских беспилотников атаковали Саратов. В результате ударов повреждения фиксируются в жилом секторе города. Один человек пострадал.