Мирный житель пострадал при атаке дронов по Саратову

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в результате атаки вражеских беспилотников по Саратову. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Помимо этого, наблюдаются различные повреждения в жилом секторе Саратова. На месте уже работают все необходимые экстренные службы.

По данным Росавиации, в аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Данные меры призваны обеспечить безопасность полетов.

Этой ночью средства ПВО также отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение в нескольких населенных пунктах региона.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в микрорайоне Боровское города Рыльска в Курской области. Аварийные бригады энергетиков оперативно устранили все повреждения.