06 ноября, 18:26Происшествия
ВСУ атаковали подстанцию в курском Рыльске
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в микрорайоне Боровское города Рыльска в Курской области, рассказал глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Из строя временно вышли котельная и трансформатор, без тепла остались семь домов, в которых живут порядка 150 человек. Еще в 90 домах было нарушено электроснабжение.
Хинштейн отметил, что аварийные бригады энергетиков оперативно устранили все повреждения, поэтому электричество и тепло уже возвращены людям. Губернатор выразил "глубокую признательность" специалистам.
Он также указал на то, что ВСУ бьют по объектам мирной инфраструктуры и пытаются лишить людей света и тепла в преддверии холодов.
"Прошу наших жителей не поддаваться панике – мы все вместе, рядом и никого не оставим один на один с бедой", – подчеркнул Хинштейн.
Ранее стало известно, что мирный житель погиб во время массированной атаки украинских беспилотников по Волгоградской области. Вражеские БПЛА ударили по 24-этажному жилому дому на улице Гаря Хохолова, были повреждены несколько балконов, а также выбиты стекла близлежащих домов.