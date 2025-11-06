ВСУ атаковали подстанцию в курском Рыльске

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в микрорайоне Боровское города Рыльска в Курской области, рассказал глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Из строя временно вышли котельная и трансформатор, без тепла остались семь домов, в которых живут порядка 150 человек. Еще в 90 домах было нарушено электроснабжение.

Хинштейн отметил, что аварийные бригады энергетиков оперативно устранили все повреждения, поэтому электричество и тепло уже возвращены людям. Губернатор выразил "глубокую признательность" специалистам.

Он также указал на то, что ВСУ бьют по объектам мирной инфраструктуры и пытаются лишить людей света и тепла в преддверии холодов.

"Прошу наших жителей не поддаваться панике – мы все вместе, рядом и никого не оставим один на один с бедой", – подчеркнул Хинштейн.

Ранее стало известно, что мирный житель погиб во время массированной атаки украинских беспилотников по Волгоградской области. Вражеские БПЛА ударили по 24-этажному жилому дому на улице Гаря Хохолова, были повреждены несколько балконов, а также выбиты стекла близлежащих домов.

