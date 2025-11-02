Три человека ранены в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В результате атаки беспилотников ВСУ на территории Белгородской области пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В городе Шебекино от ударов FPV-дронов по предприятию ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где у него диагностировали слепое осколочное ранение грудной клетки", – рассказал Гладков.

Он подчеркнул, что позднее пострадавшего переведут в №2 города Белгорода. Также после удара дрона внутри складского помещения начался пожар, который был ликвидирован.

Кроме того, в Шебекино осколками повреждены грузовой автомобиль, остекление многоквартирных домов, газовое оборудование, "Газель", две машины, автобус, остановка и коммерческий объект. В Грайвороне женщина получила баротравму при детонации дрона, также поврежден забор, а в соседнем доме выбиты окна, отмечает губернатор.

По словам Гладкова, еще один беспилотник атаковал движущееся авто. В Грайворонском округе при атаке дрона на машину пострадал мужчина. Ему диагностировали баротравму. В селе Мощеное повреждены входная группа и окна жилого дома. Также поврежден храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Ясных Зорях.

В Валуйском округе разрушения затронули социальные объекты, складские помещения, частные дома и гаражи. В Волоконовском и Борисовском районах также зарегистрированы повреждения жилых домов в нескольких населенных пунктах.

Ранее в Белгородской области в результате детонации украинского дрона в хуторе Кургашки погибла женщина, еще трое человек получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу, где проходят лечение. Гладков выразил соболезнования родным погибшей.