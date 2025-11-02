02 ноября, 11:57Происшествия
Два гражданских иностранных судна повреждены при атаке БПЛА в Туапсе
Фото: ТАСС/Игорь Онучин
Беспилотные летательные аппараты атаковали порт Туапсе в Краснодарском крае. В результате повреждены два иностранных гражданских судна, сообщила пресс-служба регионального оперштаба.
При этом инцидент обошелся без пострадавших среди членов экипажа. В настоящее время все очаги возгорания потушены.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 1 человек погиб, еще 23 пострадали 27 октября из-за атак со стороны Украины. По его словам, Киев на протяжении нескольких часов атаковал Белгород, Белгородский район, Шебекенский и Грайворонский округа и Ракитянский район.
Среди пострадавших мирных жителей – трое детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, им уже провели операции.
Кроме того, стало известно, что ВСУ атаковали с помощью дрона микроавтобус в поселке Погар в Брянской области. В результате погиб водитель автобуса, а пять пассажиров получили ранения.