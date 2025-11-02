Один человек погиб и трое ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб, еще трое получили травмы в Валуйском округе Белгородской области после детонации украинского дрона. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел в хуторе Кургашки. Попутным транспортом четверых пострадавших доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

"Одна женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить ее жизнь, но, несмотря на все предпринятые меры, спасти женщину не удалось", – написал Гладков и выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Глава области уточнил, что еще две женщины и мужчина получили минно-взрывные и осколочные ранения. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии в медучреждении, остальные отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее в регионе были ранены два мирных жителя в результате атаки вражеских беспилотников. В Шебекинском районе FPV-дрон сдетонировал за земле, из-за чего мужчина получил ранения головы и ног.

Кроме того, за медпомощью обратилась жительница Грайворонского округа. Она получила баротравму.