Гладков рассказал об атаке автомобиля главы Белгородского района дроном ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой подвергся атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, вражеский дрон гнался за машиной начиная с Салтыково и нанес удар в селе Ясные Зори.

"Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом. Транспортное средство сгорело" , – заявил Гладков.

Он отметил, что это целенаправленная тактика украинских сил – "охотиться" за главами районов, муниципальными служащими и сотрудниками оперативных служб.

"Это уже не первый случай. Противник сегодня вновь подтвердил свою тактику – устрашение мирных жителей. Но ему не удастся нас сломить", – подчеркнул глава региона.

Гладков также выразил благодарность за героизм, преданность и стойкость всем, кто работает на местах в приграничье.

Ранее из-за атак ВСУ в Белгородской области пострадали 23 человека. Украинские формирования несколько часов атаковали Белгород, Белгородский район, Шебекинский и Грайворонский округа, а также Ракитянской район, где погиб 1 человек. В числе пострадавших – 3 детей.