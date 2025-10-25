Плотина Белгородского водохранилища повреждена в результате удара ВСУ

Фото: 123RF.com/svglass

Плотина Белгородского водохранилища повреждена в результате удара украинских военнослужащих. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор предупредил, что полное разрушение плотины в случае повторной украинской атаки может вызвать подтопление поймы реки со стороны Харьковской области, а также нескольких улиц в ряде населенных пунктов, где проживает примерно тысяча человек.

В связи с этим Гладков предложил местным гражданам, которые находятся в зоне возможного затопления, выехать в пункты временного размещения, организованные в Белгороде. Эта рекомендация затрагивает жителей села Безлюдовка, проживающих на улице Победы и в переулке Коммунистический, а также на Коммунистической и Речной улице.

Кроме того, глава региона призвал эвакуироваться жителей села Новая Таволжанка, которые находятся на улицах Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова. Помимо этого, данная рекомендация касается жителей Шебекино в микрорайоне Титовка, а именно тех, кто живет в переулке Нежуры.

"Уважаемые жители этих населенных пунктов, более подробную информацию вы можете получить через чаты села, лично от сотрудников администрации Шебекинского округа, у главы Гриднева Андрея Николаевича или по телефону 112", – предупредил Гладков.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил о возросшей в России угрозе ударов по объектам критической инфраструктуры и жилым массивам.

Цимлянский рассказал, что это произошло из-за участившихся случаев применения дальнобойных беспилотников вооруженными формированиями Украины.

