Мирный житель погиб при атаке БПЛА по Волгограду

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мирный житель погиб во время массированной атаки украинских беспилотников по Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Вражеские БПЛА ударили по 24-этажному жилому дому на улице Гаря Хохолова в Волгограде, были повреждены несколько балконов, а также выбиты стекла близлежащих домов. Мужчина скончался от попадания осколков от обстрела. Бочаров выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Еще в нескольких районах Волгограда фиксируются повреждения остекления в домах и автомобилях. Кроме того, на территории промзоны в Красноармейском районе начался пожар после падения обломков. Огнеборцы уже приступили к тушению возгорания.

Специалисты уточняют характер повреждений и ликвидируют последствия воздушной атаки. Администрация Волгограда поручила подготовить пункт временного размещения в лицее № 10.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в пригороде Владимира. Все системы жизнеобеспечения при этом продолжали работать в нормальном режиме.

Еще одна атака БПЛА произошла до этого в Башкортостане, где два вражеских беспилотника атаковали промкомплекс Стерлитамака. Силы ПВО и службы безопасности предприятий ликвидировали оба дрона.