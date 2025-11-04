00:11Происшествия
Возгорание произошло на подстанции в Волгоградской области из-за падения БПЛА
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Средства ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Волгоградской области. После падения обломков дрона на площадке электрической подстанции "Фроловская" вспыхнул пожар, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
На место происшествия направили все необходимые для ликвидации последствий силы и средства. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате воздушной атаки нет.
На фоне атаки БПЛА в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прилет и вылет авиарейсов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее один человек погиб, еще трое получили травмы в Валуйском округе Белгородской области после детонации украинского дрона. Пострадавших доставили в Валуйскую центральную районную больницу.