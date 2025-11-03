Силы ПВО сбили 15 украинских БПЛА над тремя регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что воздушные цели ликвидированы в период с 12:00 до 18:00 по московскому времени. 12 из БПЛА уничтожены над Белгородской областью, еще два – над Брянской, а один – над Курской областью.

До этого дежурные силы ПВО перехватили и сбили 64 украинских дрона над регионами России. Сбить беспилотники удалось в ночь на 3 ноября. Всего российские силы ликвидировали 35 дронов.

Из них 29 БПЛА было сбито над Ростовской областью, 29 – над территорией Саратовской области, 4 – в небе над Волгоградской областью, 1 дрон – над территорией Белгородской области и 1 БПЛА – над территорией Ставропольского края.

