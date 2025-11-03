03 ноября, 06:56Происшествия
Силы ПВО отразили массовую атаку дронов на Ростовскую область
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные силы ПВО перехватили и сбили несколько БПЛА над территорией пяти районов Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По информации губернатора, дроны были сбиты в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах региона. Никто из местных жителей не пострадал.
При этом Слюсарь подчеркнул, что информация о последствиях на земле уточняется.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 22 украинских дрона над тремя приграничными регионами России за 5 часов. Атака продолжалась с 15:00 до 20:00 в воскресенье, 2 ноября. При этом 14 БПЛА было сбито в небе над Белгородской областью.