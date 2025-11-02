02 ноября, 21:16Происшествия
Силы ПВО ликвидировали 22 украинских БПЛА над регионами РФ за 5 часов
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Системы ПВО за пять часов перехватили и сбили 22 украинских беспилотника над тремя приграничными регионами России, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, с 15:00 до 20:00 в воскресенье, 2 ноября, 14 вражеских дронов было сбито в небе над Белгородской областью. Еще по четыре БПЛА ликвидировали над территорией Брянской и Курской областей.
Ранее системы ПВО уничтожили 98 украинских беспилотников за ночь над регионами России. В Белгородской области было ликвидировано 45 БПЛА, над Московским регионом было перехвачено 11 дронов, 6 из которых летели на столицу.
