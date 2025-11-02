График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Силы ПВО ликвидировали 22 украинских БПЛА над регионами РФ за 5 часов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО за пять часов перехватили и сбили 22 украинских беспилотника над тремя приграничными регионами России, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 15:00 до 20:00 в воскресенье, 2 ноября, 14 вражеских дронов было сбито в небе над Белгородской областью. Еще по четыре БПЛА ликвидировали над территорией Брянской и Курской областей.

Ранее системы ПВО уничтожили 98 украинских беспилотников за ночь над регионами России. В Белгородской области было ликвидировано 45 БПЛА, над Московским регионом было перехвачено 11 дронов, 6 из которых летели на столицу.

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

