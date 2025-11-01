Собянин: силами ПВО Минобороны сбито еще два беспилотника, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбито еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Первый дрон был сбит в 00:40 по московскому времени. Кроме того, аппараты нейтрализовывали в 01:55, 02:09 и 02:36. В 03:38 было сбито еще два БПЛА, летевших на Москву.

Таким образом, за ночь 1 ноября ликвидировано шесть дронов. Собянин отметил, что на все места падения обломков выехали специалисты экстренных служб.

За это же время над Россией средства ПВО уничтожили 98 украинских беспилотников. По данным Минобороны, 45 из них были перехвачены над территорией Белгородской области.

