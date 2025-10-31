Форма поиска по сайту

31 октября, 10:02

Средства ПВО за ночь уничтожили 130 украинских дронов над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 130 украинских БПЛА над российскими регионами в ночь на 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, 31 беспилотник был нейтрализован над Курской областью, еще 21 дрон удалось уничтожить над Воронежской областью, а 14 – над Белгородской. 10 дронов были сбиты над Брянской областью, 9 – над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, а по 6 аппаратов – над Липецкой и Ярославской областями.

Кроме того, 5 БПЛА перехвачены в Ростовской области, 4 – в Волгоградской области, 3 – в Калужской области, 2 – в Рязанской область, 1 – в Московском регионе.

Ранее обломки беспилотника были обнаружены на территории ТЭЦ в Орле. В результате оказалось повреждено оборудование. Однако возгорания на месте не выявлено.

Никто из местных жителей не пострадал. Специалисты продолжают ремонтные работы по устранению последствий атаки.

