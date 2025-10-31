В Дагестане награждены 34 охотника за помощь в отражении атак БПЛА

Фото: 123RF.com/pramotephotostock

Глава МВД по Дагестану Абдурашид Магомедов вручил 34 местным охотникам благодарность за помощь в отражении атак БПЛА. Об этом сообщила в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы регионального ведомства Гаяна Гариева.

Церемония награждения состоялась в четверг, 30 октября, в здании регионального МВД. Магомедов пожал каждому охотнику руку и поблагодарил их за помощь в нейтрализации угрозы.

"Эти аппараты могут упасть куда угодно, не только на объекты, на которые нацелились. И то, что мы друг друга понимаем, понимаем нашу ответственность и так вот бережно относимся к нашей республике, делает честь всем. Спасибо вам большое", – заявил глава МВД по Дагестану.

Украинские беспилотники пытались атаковать одно из предприятий Дагестана 22 октября. В результате никто не пострадал. По данным Минобороны России, в тот день силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь БПЛА над республикой.

После этого в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором запечатлено, как местный житель сбивает с помощью оружия дрон.

