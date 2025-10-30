В Нижегородской области поврежден объект инфраструктуры при атаке БПЛА

Фото: depositphotos/My_inspiration

Один из объектов инженерной инфраструктуры поврежден после падения фрагментов беспилотника в Нижегородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, в ночь на 30 октября в регионе была отражена атака 16 дронов. В результате случившегося никто не пострадал. Однако незначительные повреждения получил инженерный объект. Сейчас на месте происшествия задействованы специалисты.

Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили за минувшую ночь 170 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны РФ, 48 дронов были ликвидированы над Брянской областью, 21 – над Воронежской областью, 16 – над Нижегородской областью, а 15 – над Калужской.

Помимо этого, 14 БПЛА удалось сбить над Ростовской областью, 10 – над Курской областью и 9 дронов были уничтожены над Московской областью, в том числе 6 беспилотников, которые летели на столицу.

Также 9 аппаратов нейтрализовано над Тульской областью, по 5 – над Рязанской, Волгоградской и Новгородской областями, а по 4 – над Белгородской и Орловской областями, а также Крымом. Еще 1 дрон был перехвачен над Липецкой областью.

