Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО сбили еще один украинский дрон, летевший в сторону Москвы, ночью в четверг, 30 октября. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Москва подверглась атаке БПЛА ночью 30 октября. По информации Собянина, на данный момент было сбито 6 дронов.

На фоне сообщений об атаке, ограничения на работу были введены в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты.