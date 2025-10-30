Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 03:45

Мэр Москвы

Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО сбили еще один украинский дрон, летевший в сторону Москвы, ночью в четверг, 30 октября. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Москва подверглась атаке БПЛА ночью 30 октября. По информации Собянина, на данный момент было сбито 6 дронов.

На фоне сообщений об атаке, ограничения на работу были введены в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика