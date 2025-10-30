03:33Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
Фото: Минобороны РФ
Дежурные силы ПВО ликвидировали еще два украинских дрона, летевший в сторону Москвы, ночью в четверг, 30 октября. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, подчеркнул мэр.
Ранее Собянин сообщил о ликвидации двух БПЛА, летевших в сторону столицы. На месте падения обломков также работают экстренные службы.
На фоне сообщений об уничтожении дронов, ограничения на работу были введены в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты.